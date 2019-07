A nuestros países no volvemos: cubanos

NUEVO LAREDO, TAM.- Ayer miércoles, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), tres personas que solicitaron asilo en Estados Unidos, fueron retornadas a Nuevo Laredo. Se suman a los primeros 10 devueltos el pasado martes.

Ana Rosa, cubana, comentó que ahora no tienen a dónde ir, y dijo si les dan trabajo aquí pueden quedarse a esperar, porque la cita se la dieron para el 19 de septiembre.

“Ahora tengo que esperar otros dos meses hasta que llegue el momento de mi cita. Dios sabe lo que hace, ahora me queda esperar. Si ya tardé mucho en llegar, ahora tendré que hacerlo otros dos meses, pero antes que nada estamos agradecidos con todos los que nos han prestado ayuda. Pero una cosa sí digo, a Cuba, no vuelvo”, aseguró Ana Rosa.

Néstor Rojas, de origen venezolano, cruzó ayer martes rumbo a Estados Unidos a solicitar asilo. Le revisaron maletas, lo metieron a un cuarto a esperar y entregó su documentación.

Le dijeron que tiene que esperar dos meses, ahora se siente desesperado porque ya permaneció ese tiempo en una casa llamada Luz del Cielo. Hace tres meses que salió de Venezuela.

“El hecho de regresarme a México es algo malo, porque nos genera gastos debido a que mi mamá viaja conmigo, pero pienso también que es mejor estar aquí, que detenido allá en Estados Unidos”, concluyó.

Un cubano de nombre Rolando, salió de la isla hace un año. La vida ha sido dura, indicó, porque ha atravesado ocho países y ahora se encuentra con la situación que llega a EU a solicitar asilo, y tiene que esperar en México dos meses.

En Nuevo Laredo ha estado tres meses debido a que en su país vivió situaciones críticas por el gobierno y la política. Él asegura que a Cuba no puede volver.

“Tengo cita para la Corte, pero me dicen que si no me dan asilo me regresan a mi país. Yo no puedo volver allá, incluso podría quedarme en México trabajando de carnicero o albañil, pero también las condiciones no son tan buenas para los cubanos”, concluyó.