A favor Juanes de eliminar pensiones a ex presidentes

NUEVO LAREDO, TAM.- Eliminar las pensiones de los ex presidentes de la república y revisar los salarios de los diputados, senadores y funcionarios de alto nivel, son dos de las principales propuestas que Juan de Dios Juanes Carrizales trae dentro de su proyecto político en pos de la diputación federal por el Primer Distrito Electoral de Tamaulipas.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que tales propuestas son más que nada exigencias de la ciudadanía, y como tal habrá de presentarlas ante el Congreso en caso de llegar a ocupar la curul en la Cámara de Diputados.

Entrevistado en su recorrido por la colonia Lomas del Río, a donde acudió la tarde de este martes, Juanes Carrizales dijo sentirse triste del hartazgo de la gente, sobre todo de quienes hacen promesas y no cumplen.

“Hay que trabajar con transparencia y ser honestos sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, hago un llamado a todos mis compañeros (candidatos) de no hacer promesas que no son factibles”, comentó.