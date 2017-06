A Duarte se le borrará la sonrisa al estar frente a jueces en México: Yunes

CIUDAD DE MÉXICO.- La sonrisa de Javier Duarte durante su audiencia en Guatemala se borrará, pues pasará muchos años en prisión, afirmó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

El mandatario calificó como un “espectáculo lastimero” la audiencia de ayer en la que el ex gobernador aceptó ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Son argumentos sólidos, son argumentos que están documentados, son elementos sustantivos y seguramente el juez al momento de dictar la orden de aprehensión así lo valoró. Lo que yo vi el día de ayer fue un espectáculo realmente lastimero; un espectáculo de alguien que intenta burlarse de todos los mexicanos”, dijo en entrevista con Ricardo Rocha en Grupo Fórmula.

“La sonrisa de ayer se le va a borrar. Yo creo que estamos frente a un espectáculo realmente lamentable”, afirmó.

Rechazó que las acusaciones contra Duarte de Ochoa sean irrisorias y al contrario, son acusaciones “muy serias tanto de la PGR, como de la Fiscalía del estado de Veracruz; acusaciones que si fueran irrisorias no lo tendrían en prisión donde seguramente va a permanecer por muchos años”, dijo en entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva.

Yune Linares confió en que el juez determinará que es procedente la extradición a México por los delitos del fuero común y por los del fuero federal.

Dijo que el Javier Duarte que apareció ayer “no dista del Duarte que pensaba burlarse de los mexicanos, al Duarte que salía a mentir con todo desparpajo, al Duarte que salió con toda su familia decir ‘soy un hombre limpio’; es el Duarte, el que vimos ayer, un poco más burlón, tratando de mofarse de una denuncia que él no esperaba”.

Extradición de Duarte se determinará el 4 de julio

La PGR explicó que el ex gobernador Javier Duarte no será entregado en extradición, hasta que se realice la audiencia el próximo 4 de julio, en la que el reclamado podrá también allanarse o no a su entrega a México.

El Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala resolverá sobre la procedencia de la solicitud por los delitos federales en contra del ex mandatario.

La audiencia de ayer en el Tercer Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, estuvo relacionada con las dos órdenes de aprehensión del fuero común, libradas por el juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril en Guatemala, con motivo de la solicitud de detención provisional con fines de extradición, con base en la orden de aprehensión librada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.