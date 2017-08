6 muertos y 12 heridos tras balacera en hospital en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO.- Presuntos pandilleros irrumpieron a tiros en uno de los principales hospitales de Guatemala para intentar rescatar a uno de sus miembros, en una acción que dejó al menos seis fallecidos y 12 heridos, informaron el miércoles las autoridades.

Directivos del Hospital Roosevelt, en la capital guatemalteca, dijeron que hombres armados entraron la mañana del miércoles a la zona de urgencias y comenzaron a disparar indiscriminadamente mientras pacientes y familiares corrían e intentaban protegerse.

El subdirector del hospital, Marco Antonio Barrientos, dijo en rueda de prensa que el ataque dejó seis personas fallecidas y 12 heridos, entre ellos un menor de edad que se encuentra grave.

“Se escucharon muchos disparos, estaba en la emergencia cuando sentí una bala perdida que me entró en mi pie, vi a un señor que otra bala le cayó en la cara, fue terrible, todos corrían a cubrirse”, dijo a The Associated Press Astrid Villatoro, una mujer de 46 años que resultó herida y llegó al hospital para hacer turno porque necesitaba una radiografía para su hijo.