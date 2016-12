Por 5ª vez amplían decreto para autos

NUEVO LAREDO, TAM.- Por un año más, la Secretaría de Economía autorizó la prórroga en el decreto para la importación definitiva de autos usados americanos; los diputados federales de la frontera norte afirman que insistirán para flexibilizarlo porque los requisitos son complicados de cumplir.

Se trata del mismo decreto emitido en julio de 2011 y es la quinta ocasión en que el gobierno federal decide prorrogarlo, en éste caso la vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2017.

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona dijo que ha sido y será permanente la lucha de un grupo de diputados federales representativos de la frontera norte del país para lograr que el gobierno federal flexibilice los procedimientos y los requisitos, porque así como se aplica el decreto no se facilita a los ciudadanos.

Los requisitos del decreto piden la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

En Nuevo Laredo atrás quedó la imagen de miles de vehículos en espera de ser importados como sucedió hasta junio del 2014, pero todo cambió con la eliminación de todos los amparos, el incremento en el costo de los trámites y los requisitos que exigen las autoridades aduaneras.

Abdala Carmona afirmó que los ciudadanos si quieren tramitar la importación definitiva de un auto americano, pero el precio del pedimento de importación supera el costo real del automóvil en la mayoría de los casos: por ejemplo, si un ciudadano pagó 900 dólares para comprar un vehículo usado originario de Estados Unidos, por el proceso de importación podría pagar mil 600 dólares, lo que resulta incosteable para los paisanos y residentes fronterizos.

Conforme al decreto vigente que permite la importación definitiva de autos usados originarios de Estados Unidos y Canadá, los modelos de 8 y 9 años anteriores pagan un 10 por ciento de impuestos, mientras el resto de los vehículos pagan un 50 por ciento de arancel, a partir de los modelos 2012 y anteriores.

Abdala Carmona y otros diputados federales del PRI presentaron en marzo pasado un segundo Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria para solicitar un mecanismo que reduzca los precios para la importación definitiva de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, dentro del Tratado de Libre Comercio y el Anexo 300-A.2 Disposición 24, además de convocar a mesas de trabajo para escuchar opiniones de las autoridades aduaneras y de todos los sectores involucrados.