Aquí tienes estos 5 consejos de ahorro para tu próximo viaje

Te compartimos algunos consejos de ahorro que serán muy útiles para viajar si no se cuenta con mucho dinero

Viajar es una de las experiencias más emocionantes que existen: conocer gente nueva, explorar paisajes desconocidos y aprender sobre la historia de un lugar, suelen ser vivencias que no se olvidan jamás. Sin embargo, para poder llevar adelante un viaje es indispensable contar con un presupuesto, aunque no necesariamente deba ser elevado. En esta nota presentamos algunos consejos de ahorro que serán muy útiles para viajar si no se cuenta con mucho dinero.

Buscar aerolíneas económicas

Primero que nada, es fundamental encontrar pasajes a buen precio. Por ejemplo, si se planea un viaje a Tijuana es recomendable explorar los vuelos a Tijuana que ofrecen las low cost, dado que suelen tener tarifas mucho más bajas. Por otro lado, es importante reservar los billetes de avión con bastante tiempo de antelación para no dar lugar a un aumento de precios.

Alquilar una habitación

En general, los hoteles resultan mucho más costosos que un hostel o una habitación en un departamento privado. Por eso, es aconsejable buscar alguna de estas dos últimas opciones. Si bien no se tendrán las mismas comodidades y privacidad que en un hotel, valdrá la pena el ahorro que se hará. Además, este tipo de alojamiento suele tener disponible una cocina con todos los elementos necesarios para cocinar, lo cual también ayudará a cuidar el bolsillo.

Alejarse de zonas turísticas

Un buen truco para evitar gastos extra, es alojándose en sitios alejados de la zona turística. En las áreas más céntricas, los precios de la comida, el alojamiento y otro tipo de servicios, suele aumentar considerablemente. Si rentamos un lugar a unos minutos del centro, nos ahorraremos una importante suma de dinero, sin dejar de disfrutar de un viaje inolvidable.

Utilizar el transporte público

Utilizar los taxis o alquilar un auto, es la forma más cómoda de moverse de un lugar a otro en un destino turístico. Sin embargo, estos medios de transporte son también los más costosos y es por eso que hay que intentar evitarlos. Averiguar los horarios y las paradas del transporte público, es una buena alternativa para trasladarse a grandes distancias sin gastar de más. Además, en general, las ciudades turísticas cuentan con un buen servicio de transporte para llegar a cualquier zona.

Ser tu propio guía

Si bien en algunas ocasiones contratar un guía turístico es fundamental para conocer ciertos lugares, también es posible evitarlos si contamos con algo de información. Para ello, es importante que antes de salir de viaje, exploremos el lugar de destino: sitios de interés histórico, museos, restaurantes, espacios de esparcimiento, zonas céntricas, entre otros. De esta manera, seremos nuestro propio guía y no tendremos que pagarle este servicio a otra persona.