Becan a pianista neolaredense

NUEVO LAREDO, TAM.- Fue en el año 2007 cuando Jorge Eduardo Flores Carrizales inició sus clases de piano con el maestro Sergio Peña, reconocido pianista de la ciudad.

Flores Carrizales, solicitó por espacio de muchos meses al maestro Peña que lo dejará estudiar con él y después de tres meses pudo hacerlo y sorprendido el maestro Peña por su dedicación y sacrificio ha logrado hasta lo que ahora es.

“Desde niño siempre trate de acercarme a la música pero desafortunadamente nací en una familia que no está involucrada ni con la música popular, ni con la música culta, entonces nunca tuve la oportunidad y desde chico yo imitaba Ricky Martin trataba exteriorizar mi amor por la música.

“Fue a los 17 años cuando inicie estudiar piano y mi papá no estaba muy de acuerdo lo veía más como un hobbie para mí y ahí si me apoyó, pero después de que le dije que me iba a salir de la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Nuevo Laredo y ya iba bastante avanzado y pues ahí se altero”, indicó.

Agregó que le ofrecieron una beca para estudiar piano en cualquier parte de la República Mexicana y escogió Guanajuato en donde fue apoyado por el Patronato del Centro Cultural que era dirigido por Elvia Hinojosa, posteriormente Ezequiel Pedraza, Felipe Flores y actualmente por Jessica Suárez.

“Estuve 6 años en Guanajuato, 5 años que dura la carrera Licenciatura de Música, Instrumentista que son 10 semestres y como en cualquier universidad, se tiene que hacer un año posterior.

“Siempre tuve contacto con la ciudad e inclusive realizaba algunos conciertos y fue algo que me ayudó bastante y cada seis meses me presentaba y pues regrese en el 2016 y me fui a vivir a la Ciudad de México y regrese en febrero de este año”, señaló.

Manifestó que él audiciono para dos universidades en Canadá como lo fue en la ciudad de Toronto y Victoria, en ambas fue aceptado y sus audiciones fueron a través de vía internet, en donde le solicitaron un vídeo tocando una hora de música.

“Presente todo lo que me solicitaron y fue así como me aceptaron en esta universidad de Victoria Canadá, ya con esta aceptación es más fácil que a través de Conacyt a nivel federal me puedan apoyar; tengo que estar en la universidad el día 1 de julio.

“Estoy muy emocionado y serán dos años para lo que será esta maestría y mi familia está muy acostumbrada a que yo sea independiente y como no tengo novia, porque tuve una japonesa en Guanajuato pero ella se fue a Japón”, mencionó.

Declaró que será la única persona que represente a Nuevo Laredo y Tamaulipas, más no sabe si será el único de México , ya que el año pasado aceptaron a 4 mexicanos en esta institución.

Manifestó que le gusta el género romántico pero lo que más le gusta es el nacionalismo mexicano Ricardo Chavez entre otros.

Con 27 años Jorge Eduardo expresó que en Nuevo Laredo se cuenta con mucho talento y en un futuro el desea compartir su conocimiento con niños y niñas que deseen aprender de la música.

“Uno de mis grandes sueños es que lo que hizo el maestro Peña que algún joven o niño sin dinero pueda estudiar y así apoyar a las nuevas generaciones”, apuntó.

Finalizó diciendo que requiere apoyo de la ciudadanía para los viáticos hacia Canadá por lo que aquellas personas que estén interesadas en apoyar a la página de facebook como Jorge Eduardo Pianista o también Un Cuento Pa’Llevar donde también puede comunicarse para cualquier tipo de apoyo.