Imprudente conductor en la colonia Palmarés provoca accidente

El responsable deberá pagar por conducir en forma negligente, no tener licencia y porque su auto no trae placas.

NUEVO LAREDO, TAM.-Un imprudente conductor, que salió sin tomar ninguna precaución de la colonia Palmarés para incorporarse a la Carretera Nacional, provoco un aparatoso accidente, que dejo cuantiosos daños materiales.

Ahora Ricardo M. C., de 26 años, deberá pagar los daños, así como la multa que le fue impuesta por agentes de Tránsito, por conducir en forma negligente, no tener licencia y porque su auto no trae placas.

Ricardo manejada un vehículo Hyundai Sonata modelo 2001, sin placas, pero de procedencia extranjera, circulando de poniente a oriente por la avenida Nueva Laredo -la vialidad principal de Palmarés-.

Al llegar a la intersección con la Carretera Nacional, Ricardo en forma imprudente se incorpora a la circulación de la transitada vía, siendo impactará su unidad por un vehículo que iba de norte a sur y tenía preferencia.

El vehículo afectado es un Chrysler Crossfire modelo 2005, placas de Texas, conducido por Santos A., de 58 años, el cual aseguro que ante la intempestiva salida de la otra unidad, no pudo frenar para evitar el encontronazo.

“Salí de la colonia Palmarés para la Carretera Nacional, me fije con precaución para ver que no viniera un vehículo y me percate que vena un auto a distancia, salí de la carretera, al verme salir acelero el auto y me choco”, fue lo declarado por Ricardo a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.