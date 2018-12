251 mil mdp, a promesas de campaña; Paquete Económico 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Para echar a andar en 2019 sus promesas de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé tener 251 mil 600 millones de pesos.

Entre los programas a los que irán los recursos están la pensión a ancianos, la nueva refinería, Santa Lucía, el Tren Maya y apoyos para jóvenes.

Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, entregó ayer al Congreso el Paquete Económico 2019, que contempla ingresos por 5 billones 814 mil 291 millones 700 mil pesos. Se calcula un crecimiento de 2%, inflación de 3.4% y tipo de cambio promedio anual de 20 pesos por dólar. Doce instituciones tienen incrementos de entre 124 y mil por ciento.

El recorte al Poder Judicial es de 6 mil mdp, mil millones más de lo que se habían reducido los propios magistrados.

“Presupuesto refleja austeridad”

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, entregó ayer al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 el cual, aseguró, refleja el compromiso absoluto con la austeridad y reorientando el gasto hacia programas con un alto impacto para el bienestar de los mexicanos.

“Creemos nosotros que tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo”, puntualizó el funcionario federal.

Urzúa agregó que el Paquete Económico se construyó con prudencia, transparencia, responsabilidad y objetividad, por lo que contempla un ejercicio de cinco billones 814 mil 291 millones de pesos y un rango de crecimiento de 2.3 a 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al recibir el Paquete Económico, Muñoz Ledo adelantó que los diputados analizarán los criterios económicos a partir de arduos debates, pues se trata del documento “más político en un país”.

“En los países parlamentarios, cambia el gobierno, no puede haber gobierno que no esté apoyado por un presupuesto, y no puede haber un programa gubernamental que no esté apoyado por el presupuesto”, remarcó.