23 frases de Kurt Cobain que te harán pensar

En el 23 aniversario de la muerte del ex líder de Nirvana lo recordamos con algunas de sus polémicas declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El 5 de abril de 1994, y a la edad de 27 años, falleció -por un supuesto suicidio- el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana, Kurt Cobain.

Su música y sus pensamientos dejaron un legado, el cual en T13.cl revivimos por medio de algunas de sus icónicas frases.

1. “No soy gay, pero me gustaría serlo, sólo para hacer enojar a los homofóbicos”.

2. “Me gusta ver prejuicios ante la gente con prejuicios”.

3. “Desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres”.

4. “A veces por muy alto que pongas la música sólo puedes oírte a ti mismo”.

5. “Todas mis letras han sido pedazos de poesía y los pedazos de poesía se toman de poemas que comúnmente no tiene significado en primer término”.

6. “Soy un hombre sin vida, pero que ama a la música”.

7. “Si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo”.

8. “Nadie muere virgen… La vida nos jode a todos”.

9. “El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo”.

10. “Bajo el efecto de las drogas no te importa nada, sólo quieres aislarte del mundo y conseguir una paz interior que no se consigue en estado normal”.

11. “Las drogas destruyen tu memoria y tu propio respeto. No son buenas, pero no pienso ir ahora predicando contra ellas”.

12. “Necesito volver a sentirme algo drogado para sentir el entusiasmo que sentía de niño”.

13. “Mi memoria existe, mi recuerdo vivirá siempre y mi música en la gloria será la salvación del maldito infierno donde habitamos”.

14. “Las estrellas están ahí sólo debes mirarlas”.

15. “Admiro a la gente que vive sin problemas, que mira el mundo con despreocupación. A diferencia de ellos, yo sufro más de la cuenta”.

16. “Ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de todos por ser iguales”.

17. “Prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores”.

18. “Cuando era chico soñaba con ser lo que hago ahora, y ahora que cumplí mi sueño me doy cuenta que no es tan fácil ni tan fantástico como pensaba”.

19. “Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por lo que no soy”.

20. “A veces siento como si la gente quisiera que me muriera para que así se cumpliera la clásica historia del rock”.

21. “No hay nada peor que la fama, que miles de gentes hablen de ti como si fueras una puta”.

22. “No sé donde voy, no sé, solo sé que aquí no puedo estar”.

23. “No me importa lo que pienses, a menos que se trate de mí”.