Memorable actuación de Laredo Kid

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el propósito de siempre poner muy alto el nombre de Nuevo Laredo, el luchador profesional Laredo Kid estuvo presente junto con Garza Jr. en la batalla fatal de seis esquinas, en donde estaban en juego los campeonatos de parejas de Impact Wrestling y GFW.

Como parte de la cartelera del Slammiversary, la cual celebraba su edición número 15, el evento tuvo lugar en los Estudios Universal de Orlando, Florida, en donde aparte del neolaredense y de Garza Jr., estuvieron presentes otros tres equipos en la contienda.

Entre ellos estaban Drago y El Hijo del Fantasma, quienes representaban a la empresa mexicana de Triple A, además de los japoneses Naomichi Marufuji y Taiji Ishimori, ambos de la organización de NOAH, así como los monarcas de dichos cinturones como son Ortiz y Santana, quienes son integrantes del equipo llamado como The Latin American Xchange (LAX).

En una combate de ida y vuelta, en donde ninguno de los equipos participantes quería ceder terreno alguno, Laredo tuvo en los momentos finales de la contienda la victoria, esto tras propinarle a Santana una tremenda patada, que origino en otro severo castigo desde la tercera cuerda, para luego buscar la cuenta de tres, la cual detuvo muy a tiempo el miembro de la facción de LAX.

Desgraciadamente cuando el Kid se disponía a realizar un nuevo ataque, llego la oportuna intervención de Ortiz para aplicarle un suplex y después tanto el como Santana se unieron para realizarle un tremendo bombazo al fronterizo, del cual ya no se pudo levantar.

Tras una horas después de la batalla, Laredo Kid habló sobre sus impresiones de haber sido participe dentro de uno de los eventos más importantes de la empresa como es Slammiversary.

“La verdad me siento muy contento de haber estado en un evento tan grande como es Slammiversary pero a la vez me siento un poco triste por no haber obtenido el titulo de parejas junto con Garza Jr., pero esperamos en un futuro obtener la revancha”, dijo, el neolaredense.