2018 año de mucho aprendizaje: Axel García Stur

NUEVO LAREDO TAM.- Antes de que concluya este 2018, Axel García Stur, pianista argentino que da vida al personaje del genio Wolfgang Amadeus Mozart, en la obra de teatro musical Mozart va a la escuela visitó Nuevo Laredo de nueva cuenta, llevando con su presencia el conocimiento sobre la música clásica.

En entrevista con Líder Informativo, reveló que concluirá el año presentándose en otras partes de la república mexicana, una vez que termine sus compromisos en esta ciudad.

“Estoy muy feliz de visitarlos nuevamente, es la cuarta vez que vengo a Nuevo Laredo, en esta ocasión visité tres escuelas, la primera una primaria, la segunda un jardín de niños y la tercera otra primaria y el recibimiento de los niños es increíble, siempre tan enérgica y con tantas ganas de querer aprender y escuchar música, aprenden todo sobre mi música” manifestó.

En estos 45 minutos que dura la obra, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer todo sobre Mozart así como distinguir los timbres, la vibración, la intensidad, características del sonido, lo que es una sonata, una sinfonía, a trabajar con la batuta.

“Trabajamos con la figura del director orquestal y trabajamos los desarrollos musicales básicos que ven en la primaria”, agregó.

Para kinder la duración de esta obra es de 45 minutos y para primaria una hora.

“El objetivo de esta obra, es que los alumnos aprendan, que se estimulen, es una clase para todos, niños y maestros.

Aquí en México continuaremos con la gira hasta marzo y en de ahí nos vamos a Ecuador y estaremos en Argentina en mayo”, resaltó.

Debido a la gran respuesta que tiene esta puesta, cada año se renueva la clase.

“La gente puede ver en nuestras páginas suscribiéndose a You Tube o en nuestra página de facebook Mozart va a la escuela”, mencionó.

Finalmente compartió la gran alegría y satisfacción que le causa la respuesta que los niños le brindan a su obra de teatro y a su personaje Mozart.

“Es lo más genuino del mundo presentarse con los niños, porque son los más transparentes, si le gusta le gusta y lo que no, no, es un placer enorme compartir para ellos. Yo les aconsejo a los padres de familia que estimulen a sus hijos, que jueguen con ellos, no se necesitan muchos recursos, tratemos de evitar por algunos momentos la pantalla y nos podemos dedicar con ellos a jugar con cosas lúdicas que son pequeñas y que nos sirven mucho para aprender”, concluyó.

