17 cosas que esperamos con ansias en 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Quejarse del 2016 es tan del año pasado. Si estás listo para un poco de actitud positiva, aquí hay un montón de cosas interesantes que puedes esperar en 2017. ¡Dale! (pero con calma, que muchos deben seguir sintiéndose un poco frágiles).

1. Un eclipse solar

El próximo verano, el 21 de agosto, habrá un eclipse solar que será visible en varias zonas de Estados Unidos. Si quieres conocer en qué sitios se podrá ver, visita el sitio de la NASA. ¡Pero no olvides usar gafas oscuras!

2. Aventuras en la Luna – ¡pero de verdad!

Los humanos continúan su salto al espacio, y Google está preparando un asalto a la Luna. La compañía premiará a tres equipos financiados de forma independiente que lleguen a la Luna en 2017. Los requisitos: Un vehículo del equipo debe recorrer 500 metros en terreno lunar y enviar video en alta definición. Ah, y ademas de la gloria lunar, hay en juego un premio de 20 millones de dólares.

3. El retorno de nuestras series favoritas

Hay importantes estrenos en camino. Tendremos la séptima temporada de Games of Thrones y, después de un descanso de cinco años, la novena temporada de Curb Your Enthusiasm, del comediante Larry David. La sexta temporada será la vencida para Girls y en los servicios de streaming tendremos la segunda temporada de Stranger Things. En cuanto a reality shows, el antiguo titular de Celebrity Apprentice estará muy ocupado con su nuevo empleo, así que Arnold Schwarzenegger será el nuevo anfitrión.

4. DeLoreans

¡El futuro ha vuelto! La automotriz DeLorean Motor Company permite a sus clientes reservar su eterno vehículo por medio de internet. El famoso auto es uno de los personajes más queridos de la saga Volver al Futuro. El fabricante va retrasado en la producción, pero espera sacar un coche por mes en algún momento de 2017.

5. Trenes super rápidos

¿Están cerca los trenes súper veloces? Una compañía, Hyperloope One, predice que los trenes serán tan rápidos como los aviones, pero sin turbulencias. La empresa probará susu primeros trenes en 2017, con todavía más sorpresas por llegar. “La meta”, dicen, es transportar “carga en 2020 y pasajeros en 2021”.

6. Drones en todas partes

¡Van a estar en todas partes! No, en serio en todas partes. Google pronto va a hacer que lluevan pizza y cerveza pues prepara un dron repartidor de comida en su Project Wing (proyecto ala). Amazon expandirá su nueva operación con drones en Reino Unido, y Wal-Mart quiere usarlos también, para ayudar con el inventario en sus bodegas.

7. Boletos para la obra Hamilton

Despertar la envidia de tus conocidos está a punto de ser más sencillo. La obra sensación de Broadway, Hamilton, está a punto de salir de gira por Estados unidos, lo que significa que ya no será necesario viajar a Nueva York o Chicago, gastar un millón de dólares y entregar a tu primogénito para poder verla. Esta es la lista de futuras presentaciones. Buena suerte, seguramente los boletos se venderán en cuestión de segundos. Oh, bueno, si no será hasta 2018.

8. Secuelas, secuelas y más secuelas

¿Quién dice que Hollywood necesita ideas frescas y originales cuando puede hacer carretadas de dinero con las viejas? Prepárate para nuevos capítulos en varias franquicias exitosas como Spiderman (Homecoming), X-Men (Logan), Alien (Covenant), Thor (Ragnarok), Piratas del Caribe (Dead men Tell No Tales), Transformers (The Last Knight), y Rápido y Furioso (The Fate of the Furious). Y por supuesto, todos podremos hacer un nuevo viaje a una galaxia muy, muy lejana cuando Star Wars Episode VIII se estrene a nivel mundial en Navidad. Habrá un toque de tristeza con ésta debido a la muerte de Carrie Fisher. Ella pudo terminar de grabar sus escenas para esta película, por lo que los fans tendrán una última oportunidad de despedirla.

9. Dave Chapelle

Después de abandonar su contrato con Comedy Central en 2005, el comediante estrenará un especial de stand-up en Netflix.

10. Nueva música y colaboraciones

Sí, 2016 se llevó a muchas de nuestras leyendas de la música. Pero algunos de tus favoritos sacarán nueva música. The Arcade Fire dijo que su nuevo álbum estará disponible en la primavera, y ya va siendo hora. Eminem también tendrá una inusual compañera de cama en ¿Adele? Sí, Slim Shady y la ganadora de 10 Grammy se unirían para el nuevo disco del rapero, el primero desde 2013. Ah, y tendremos More Life de Drake, que él ve más como una lista de canciones que como un disco. Lo que sea, ¡solo dánoslo!

11. El libro que todos esperan

El sexto libro de la serie A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin – en la cual se basa Game of Thrones – saldrá en marzo. Se llama The Winds of Winter, y Martin promete que iniciará con dos grandes escenas de batalla. The Winds of Winter también resolverá varios cabos sueltos dejados en el último libro, A Dance with Dragons. ¡Estamos esperando, George!

12. ¡¿Un trasplante de cabeza?!

Sí, como lo lees. Un científico no tan loco planea llevar a cabo el primer trasplante de cabeza humana. El neurocirujano italiano Sergio Canavero dice que tiene un voluntario – un hombre que sufre de una enfermedad muscular degenerativa – y lo único que necesita es un cuerpo. Los detalles de la cirugía – como de dónde van a sacar un cuerpo – son poco claros, pero Canavero dice que en ella intervendrán 150 personas, durante 36 horas, a una temperatura muy baja, con un pegamento bio-compatible y un bisturí de diamante”. El mejor. Proyecto artesanal. De la historia.

13. El próximo gran éxito de Nintendo

Todos parecen muy emocionados con el nuevo Nintendo Switch. Es la primera consola de videojuegos que te permite cambiar sin esfuerzo de la pantalla de tu televisión a la de tu tableta. El precio de Switch, que saldrá en marzo, aún no se conoce, pero todos los geeks en internet están ansiosos. Nintendo también: la compañía experimentó bajas ventas de su Wii U en 2012, así que de verdad espera tener un gran efecto con Switch.

14. Los archivos sobre el asesinato de Kennedy

Durante décadas, inagotables teorías de la conspiración han surgido alrededor del asesinato del presidente estadounidense john F. Kennedy. Pero algunos detalles podrían dar contexto sobre los trágicos eventos del 22 de noviembre de 1963, cuando se hagan públicos algunos archivos desclasificados del caso. Peor hay un problema: El hombre que estará en la oficina que alguna vez fue de Kennedy, Donald Trump, tendrá el poder para ordenar que los archivos sean sellados, si así lo decide.

15. Leche rara

¿Quién necesita a las vacas? Sin duda no una start-up en California de nombre Perfect Day, que promete llevar a las estanterías para finales de año leche hecha sin vacas de por medio. Perfect Milk dice que hacer leche sin la vaca es como producir cerveza: incluye fermentación y levadura (y tal vez un poco de imaginación). La compañía dice también que producir leche de esta forma es mejor para el medio ambiente, dado que esta técnica incluye el uso de menos terreno, agua y energía.

16. Surfear en el Eddie

Es el único evento deportivo en el mundo que normalmente es cancelado debido al clima. El Eddie es un concurso de surf por invitación en Hawaii. Los organizadores solo lo llevan a cabo si las condiciones son las correctas –con olas de AL MENOS 6 metros de altura – por lo que el concurso solo se ha realizado 9 veces en los últimos 30 años. El periodo de espera para la edición actual termina el 28 de febrero, así que todos crucen los dedos para que lleguen las grandes olas.

17. Realidad virtual (solo en caso de que las cosas salgan mal otra vez)

2017 podría ser el año en que la realidad virtual finalmente sea una realidad y cumpla todas esas promesas que nos hicieron en los 90. El Samsung Gear VR (que funciona con teléfonos Galaxy) parece haber tenido gran éxito con las masas el año pasado, y eso no cambiará este nuevo año. Pero el Daydream View de Google también podría dar grandes pasos este año, cuando estará disponible para funcionar con la mayoría de los teléfonos con sistema operativo Android. Y Microsoft sacará varios dispositivos de realidad virtual compatibles con Windows 10 en los próximos dos meses, así que los consumidores tendrán varias opciones.

Fuente: CNN en Español