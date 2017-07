​Mi permanencia es decisión del Presidente: Ruiz Esparza

CUERNAVACA.-Gerardo Ruiz Esparza advirtió que su permanencia al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una decisión del presidente Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que en las investigaciones en torno al hundimiento en el Paso Exprés de Cuernavaca, que provocó la muerte de dos personas, no se protegerá a nadie.

Entrevistado a su salida de la residencia oficial de Los Pinos, donde participó en la reunión del gabinete legal y ampliado con el Presidente de la República aceptó que las dos víctimas mortales por este hundimiento cayeron en el socavón con vida y murieron dentro del auto.

“Yo tengo mi responsabilidad asumida desde hace 48 años. He sido servidor público, me han tocado momentos muy difíciles, me tocó el terremoto donde tuve responsabilidades muy importantes, me tocó San Juanico. He vivido momentos difíciles del gobierno, he tenido responsabilidades altas y he vivido esto muchas veces.

“Esto significa que uno no es dueño del cargo, uno está constantemente en riesgo, uno tiene que tomar definiciones a pesar de que en un momento dado se enfrenten situaciones tan difíciles como está. Yo estoy a las órdenes de mi jefe, que me designó, y es mi jefe quien debe de decidir si le sirvo o no le sirvo a mi gobierno”.

Sobre la versión de que las dos personas que cayeron en el socavón murieron por asfixia tras dos horas de espera. “No hay duda de que el coche cayó con las personas vivas, no hay duda de que estuvieron unos momentos adentro, no sé cuánto la verdad, que feo decir esto, pero lamentablemente les cayó tierra encima y el tiempo que estuvieron ahí hasta que fallecieron”.

Sobre la denuncia presentada en su contra por diputados federales, Ruiz Esparza dijo que le hará frente. “Tendrá que salir si alguien hizo mal algo”, atajó.

Subrayó que hay una estructura administrativa, que hubo una licitación con testigos sociales con un dictamen público, todo -dijo- con apego a la licitación, versiones grabadas de la licitación que se hizo de acuerdo a las normas técnicas a la legalidad, además de que hubo un supervisor de obra que ya manifestó que estaba de acuerdo técnicamente, un consorcio de empresas constructoras, supervisores, intendentes de obra, todo un equipo de hacer esta obra.

“Mi labor como secretario no es hacer la obra, mi labor es ver que se hagan las cosas, se hagan a tiempo y se hagan bien, no rehuyó mi responsabilidad, pero hay que entender que hay toda una infraestructura administrativa para atender este tipo de cuestiones pues que simple y sencillamente tienen que respetarse porque la ley así lo impone y uno tiene que respetarlos a ellos desde el punto de vista de su capacidad técnica, su capacidad en un momento dado de diseño, de proyecto. En este caso el proyectista inclusive fue contratado por Banobras, que es un proyectistas muy importante es el que hizo todo el diseño de esto. Entonces habrá que asumir cada quien el terreno y deslindar las responsabilidades de que si alguien falló ahí tendrá que recaer la responsabilidad”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si las demandas para que renuncie es un asunto político respondió que se trata de un asunto humano donde “hay de haber ahí un empujoncito”.

Ruiz Esparza dijo desconocer que haya un peritaje que confirme. Agregó: “La respuesta es sí cayeron vivos y sí fallecieron dentro del vehículo”. Señaló que la Secretaría de la Función Pública ya realiza una auditoría sobre la obra.

Indicó que desconocía “cien por ciento” que había desperfectos en la obra. Afirmó que con ello no elude su responsabilidad “porque sigo siendo responsable”. Dijo que el subsecretario del área, el director de carreteras, ningún funcionario central, incluido el coordinador general de Delegaciones no tuvieron conocimiento de algún incidente.

Señaló que las dos personas que fallecieron por el hundimiento serán indemnizadas con 500 mil pesos por la autopista y 500 mil por la empresa constructora. Indicó que dijo a los familiares de las víctimas que velará personalmente por la indemnización a que tienen derecho y los gastos del velorio y la pensión del IMSS.

Dijo que el Colegio de Ingenieros y la empresa supervisora de la obra realizarán un revisión de toda la obra, que en estos momentos se integra un equipo de peritos a fin de que entre el domingo y el martes saber qué fue lo que pasó. Indicó que la revisión se hará sobre todo lo del paso exprés que no está afectado.

Detalló que se removieron temporalmente de su cargo a los servidores públicos de la delegación y desde las oficinas centrales de la SCT tuvieron atención directa sobre la obra hasta que terminen los peritajes. Tras pedir esperar a que concluyan las investigaciones sostuvo que no se pretende proteger a nadie ni quitar responsabilidad.

“Yo he dicho que el primero en asumir la responsabilidad soy yo. Yo tengo la responsabilidad de la Secretaría de todas las obras que estamos haciendo, que estamos hablando de 15 mil licitaciones públicas, de 5 mil empresas que están haciendo obras para la secretaría o sea no es nada menor.

“En todas lleva el riesgo de la decisión, que hay que actuar, porque lo que no se vale es actuar y el riesgo mismo de que llegue a pasar un incidente que lamentablemente se presentó. Lo que yo sé es que presentaron el 3 de julio un oficio con fecha de 30 de junio en el cual se dice que hay una irregularidad en una de las partes de esta zona que resultó afectada”, dijo.

Subrayó no querer opinar al respecto pues dijo que no se trata de defender a nadie y que se hará la evaluación correspondiente. “Y eso se tardó el delegado en informar a la empresa y la empresa fue y comenzó a inyectar concretos hidráulico, eso es lo que sucedió previamente.

“Del otro lado hubo también un golpe de agua muy fuerte, que hay que ponderar cuál fue el efecto sobre esta zona que se humedeció y generó el socavón. Esperemos a que estén los resultados del peritaje de la Auditoría para tener una versión oficial. Creo que ese tema, lo que se supo son con esas fechas, se atendió de esa manera, que yo creo no fue correcta y el delegado no haber informado a sus superiores le costó la remoción del cargo”, indicó.

Pidió a los paseantes que viajan hacia el Puerto de Acapulco o hacia la Ciudad de México tener paciencia pues los trabajos sobre esta vía durarán al menos un mes. Subrayó que estos incidentes, por la causa que sea, se dan en cualquier parte del país.

Dijo que pidió a CAPUFE y a la Comisión Nacional de Seguridad apoyo a fin de que bandereros de la empresa estatal y policías federales apoyen a fin de que el tráfico en la zona sea lo más fluido posible. Recordó que la población de Cuernavaca utiliza la Autopista del Sol como una vía urbana. Indicó que se buscará garantizar la seguridad total de la vía.